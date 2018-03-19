Жилеты для водителей стали обязательными

С 18 марта 2018 года водители обязаны возить в автомобиле светоотражающий жилет или его аналог: куртку или накидку с полосами светоотражающего материала. Является ли это требование чистым формализмом или водителям в самом деле пора покупать спецодежду?

Дорожный рефлекс

Новое прописано в пункте 2.3.4 Правил. Жилет нужен на случай вынужденной остановки или ДТП, если дело происходит, во-первых, вне населенных пунктов, во-вторых, в темное время суток или условиях ограниченной видимости. Водитель обязан носить светоотражатели, пока находится на дороге или обочине.

Кстати, условия ограниченной видимости могут быть и днем, например, при остановке в слепом повороте. В этом случае необходимость светоотражателей не вполне очевидна, но сойдемся на том, что яркая жилетка даже днем приводит других водителей в тонус. Кстати, можете поэкспериментировать: встаньте у дороги в люминесцентной зеленой куртке, и скорость потока снизится — у большинства водителей есть рефлекторная реакция на цвет гаишной жилетки.

В темное же время суток необходимость светоотражателей очевидна. Внезапная остановка на междугородней трассе — это стресс для водителя. Нередко он суетится вокруг автомобиля, меняя колесо или осматривая повреждения, и мало заботится о том, виден ли он водителям фур, пожилым дачникам или любителя обгонять «на бровях». Ядовито-зеленая жилетка, вроде гаишной, увеличивает дальность обнаружения в темноте со 100-150 метров до 300-350 метров. Для понимания, скорость 90 км/час — это 25 метров в секунду, то есть у водителя появляются лишние 5-8 секунд на принятие решения, а это немало: время реакции составляет около 1 секунды. Кроме того, лишняя сотня метров — это вполне достаточное расстояние для торможения со скорости 100 км/час даже без визга шин.

Так что жилетка стоимостью 100-200 рублей или набор светоотражателей рублей за 50 в самом деле могут спасти жизнь. В отличие от спорного знака «Шипы», жилеты — штука полезная.

Именно поэтому во многих странах они обязательны, штрафы за отсутствие составляют от 50 до 600 евро, а ряд автопроизводителей включает их в базовую комплектацию автомобиля.

Без риска нарваться на штраф

России , правда, гайки решили не затягивать. Например, пока не предусмотрено штрафа за отсутствие жилета в автомобиле. Хотя если сотрудник ГИБДД прибыл на место ночного ДТП за город и обнаружил водителя без жилета, он может выписать ему 1000 рублей штрафа по ч. 1 ст. 12.27 КоАП. Но наличие жилета, скорее, в интересах водителя. Тем более, при нештатной ситуации в дороге жилет и комплект перчаток позволят сохранить чистоту рук и одежды.

Многие задались вопросом, нужно ли возить жилеты для всех обитателей салона? Формально — нет, потому что требования п. 2.3 ПДД распространяются на водителей. Но для пешеходов, которыми становится пассажир на дороге, в аналогичных обстоятельствах есть требование иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Впрочем, при ДТП или любых происшествиях лучше убрать пешеходов подальше от проезжей части.

Какой жилет лучше

Как выбрать жилет? Главным требованием является соответствие ГОСТ 12.4.281-2014, но как это проверить?

Впрочем, больших премудростей нет: зайдите в темное помещение (например, ванную), посветите на жилет фонариком и увидите расположение и яркость светоотражающих полос. Главное требование — они должны быть видны с любого ракурса и при любой позе человека. Именно поэтому жилет предпочтительней полумер, вроде нашивок или светоотражающих брелоков.

В дополнение к жилету в автомобиле должен быть знак аварийной остановки, который служит первым сигналом опасности для других водителей. Кстати, если положите в автомобиль запасную жилетку, в сложной ситуации сможете сделать из нее второй знак аварийной остановки, накинув ее, например, на бутылку воды. Установить такой знак можно с противоположной стороны от автомобиля (например, спереди — на трассе ведь часто обгоняют).

И главное, помните: в случае любых происшествий убедитесь, что вы и ваш автомобиль хорошо заметны для других. К сожалению, наезды на водителей после аварии случают частенько, а их последствия гораздо страшнее первоначального ДТП.