Водителей обязали надевать светоотражающий жилет при поездке за городом

Поправки в Правила дорожного движения, которые обязывают автомобилистов надевать ссветоотражающие жилеты в случае остановки в темное время суток вне населенных пунктов, вступили в силу, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно поправкам, водители в случае вынужденной остановки на трассе за городом должны быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа.