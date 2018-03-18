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Водителей обязали надевать светоотражающий жилет при поездке за городом
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Водителей обязали надевать светоотражающий жилет при поездке за городом 

Москва24 7 часов назад
Фото: Москва24
Поправки в Правила дорожного движения, которые обязывают автомобилистов надевать ссветоотражающие жилеты в случае остановки в темное время суток вне населенных пунктов, вступили в силу, сообщается на сайте правительства РФ.
Согласно поправкам, водители в случае вынужденной остановки на трассе за городом должны быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа.
Постановление было принято правительством РФ 12 декабря 2017 года и вступило в силу 18 марта 2018 года.
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