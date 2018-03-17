В Майкопе патрульный автомобиль ДПС столкнулся с маршруткой

По информации силовиков, водитель маршрутки при повороте не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с патрульным ВАЗ-2115.

В результате аварии два инспектора ДПС, находившиеся в салоне патрульного автомобиля, получили травмы различной степени тяжести. Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.