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В Майкопе патрульный автомобиль ДПС столкнулся с маршруткой
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В Майкопе патрульный автомобиль ДПС столкнулся с маршруткой 

Новая Кубань 17 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 марта — Новая Кубань. Сегодня утром в Майкопе на пересечении улиц Хакурате и Жуковского произошло ДТП с участием маршрутного автобуса «Газель» и патрульного автомобиля сотрудников ДПС, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Адыгея.
По информации силовиков, водитель маршрутки при повороте не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с патрульным ВАЗ-2115.
В результате аварии два инспектора ДПС, находившиеся в салоне патрульного автомобиля, получили травмы различной степени тяжести. Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.
По факту ДТП проводится проверка.
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