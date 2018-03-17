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В Сети удивились приехавшему в Дубай «Икарусу» с дагестанскими номерами
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В Сети удивились приехавшему в Дубай «Икарусу» с дагестанскими номерами 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Автор видео неспешно катил по дубайскому шоссе, когда вдруг увидел старый пыльный автобус с номерами 05 региона. Что он там делал — одному богу известно. Как предположил автор, вероятно едет в Махачкалу.
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