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Волгоградцев отгородили от поликлиники новыми знаками
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Волгоградцев отгородили от поликлиники новыми знаками 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоградцам запретили парковаться рядом с детской поликлиникой № 6 в Ворошиловском районе.
— Остановиться рядом с больницей и до этого было большой проблемой — мест не хватало катастрофически, — сетует волгоградец Михаил Антонов. — После установки знака «Остановка запрещена» водителям приходится искать места в соседних дворах. А как идти оттуда с больным ребенком? Перед тем, как вешать такие знаки, нужно подумать о местах парковки возле детского медицинского учреждения.
По словам волгоградцев, некоторые автомобилисты выбирают самый простой путь и оккупируют все тротуары.
— Водители паркуются и на пешеходных дорожках, и на зеленых зонах, — рассказывают горожане. — Мест для стоянки очень не хватает. Теперь водители конкурируют за каждый свободный «карман» не только на проезжей части, но и в жилых дворах.
V1.ru запросил информацию о новом знаке в администрации Волгограда.
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