Волгоградцев отгородили от поликлиники новыми знаками

Волгоградцам запретили парковаться рядом с детской поликлиникой № 6 в Ворошиловском районе.

— Остановиться рядом с больницей и до этого было большой проблемой — мест не хватало катастрофически, — сетует волгоградец Михаил Антонов . — После установки знака «Остановка запрещена» водителям приходится искать места в соседних дворах. А как идти оттуда с больным ребенком? Перед тем, как вешать такие знаки, нужно подумать о местах парковки возле детского медицинского учреждения.

По словам волгоградцев, некоторые автомобилисты выбирают самый простой путь и оккупируют все тротуары.

— Водители паркуются и на пешеходных дорожках, и на зеленых зонах, — рассказывают горожане. — Мест для стоянки очень не хватает. Теперь водители конкурируют за каждый свободный «карман» не только на проезжей части, но и в жилых дворах.