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В Орске водители выстроили из автомобилей «телефон доверия»
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В Орске водители выстроили из автомобилей «телефон доверия» 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Орские автомобилисты в поддержку акции «Сообщи, где торгуют смертью» выстроили свои автомобили в «телефон доверия» УМВД России по Оренургской области. Легковушки образовали шестизначное число.
О том, как водители захотели привлечь внимание общественности к проблеме, пишет местный портал «Орск.ру». Этот небольшой флешмоб спланирован добрвольцами.
Представитель Общественного совета при УМВД России по Оренбургской области Денис Терсков рассказал, что так автомобилисты поддержали акцию «Сообщи, где торгуют смертью».
Напомним, на горячую линию можно сообщить о случаях распространения запрещённых веществ и препаратов. Каждый год волонтёры беседуют и ведут лекции в образовательных учреждениях, а также мониторят Интернет в поисках опасных сайтов.
На территории Оренбургской области акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 23 марта 2018 года.
Номер круглосуточного «телефона доверия» УМВД России по Оренбургской области — 79-10-00.
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