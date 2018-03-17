На Суходольской столкнулись легковушка, автобус и грузовик

На Широкой Речке произошло ДТП с тремя участниками. По словам очевидцев, на улице Суходольская столкнулись КамАЗ, автобус и легковушка. При этом иномарка въехала автобусу в бок. На место уже приехали сотрудники ГИБДД

— На аварийке автобус, КамАЗ, между ними легковушка. Скапливается огромная пробка в сторону Мичуринского, ряды заблокированы, — рассказал Е1.RU читатель.

По словам водителей, пробка образовалась в обе стороны. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга уточнили, что в аварии никто из людей не пострадал.

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