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Спасатели нашли в гараже труп новосибирца
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Спасатели нашли в гараже труп новосибирца 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Утром 17 марта спасатели МАСС нашли в гараже одного из кооперативов на улице Троллейная труп 40-летнего мужчины — он ушёл из дома накануне происшествия.
«В 11:45 поступила информация, выехали, — рассказал НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов. — Мужчина — сосед по гаражу — услышал работающую в гараже машину, набрал [по телефону] его супруге. Выяснилось, что муж ушёл. Непонятно пока когда, но судя по состоянию тела — там уже окоченение было — ночью или утром как минимум. Один спасатель работал с гидравликой, отжимал дверь, двое надели дыхательные аппараты — там загазованная среда. Открыли гидравликой дверь, двое спасателей вошли: один открыл дверь, створки большие, чтобы обеспечить проветривание, другой сразу подошёл к водителю, проверил пульс. «Скорая» тоже на месте была, они официально констатировали смерть».
В пресс-службе СКР корреспонденту НГС пояснили, что накануне мужчина вернулся с работы домой и поставил машину в гараж. Сейчас следователи выясняют подробности произошедшего, опрашивают супругу. На месте работает следственно-оперативная группа.
Недавно очевидцы нашли на улице Новогодней труп 31-летнего мужчины — оказалось, что его жестоко убили.
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