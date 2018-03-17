В центре Ростова окровавленный мужчина напал на водителя скорой помощи

Первый рабочий день на скорой помощи Виталий Смирнов запомнит надолго. Сегодня, 17 марта, около семи часов утра, водитель «неотложки» подвергся нападению.

Инцидент произошел на проспекте Буденновском около ЦУМа . Как рассказал корреспонденту 161.ru пострадавший Виталий Смирнов, у него была пересмена.

Мужчина направлялся в гараж, чтобы передать машину другому водителю.

— Со мной уже не было врачей. На Буденновском проспекте, прямо на проезжую часть, выскочил молодой мужчина с окровавленной рукой, — рассказал Виталий.

Чтобы не сбить человека, водитель остановил машину. А уже через мгновение незнакомец оказался в салоне. Дебошир начал избивать водителя скорой, требовать «спасти» его и отвезти в больницу.

— Я объяснял ему, что я не врач, а водитель. Но все было бесполезно. Дебошир ударил меня по лицу. После этого подбежали два его приятеля, вытащили его из скорой, усадили в машину и уехали, — говорит Виталий.

Руководитель городского автотранспортного центра здравоохранения Анатолий Филимонов рассказал корреспонденту 161.ru, что у Виталия Смирнова сегодня был первый рабочий день на скорой помощи.

Но, несмотря на инцидент, уходить с работы водитель не собирается.

Виталий Смирнов планирует в ближайшее время написать заявление в полицию.

— Номера белой «Лады», на которой скрылся нападавший, я запомнил. Надеюсь, полицейские найдут хулигана, — сказал мужчина.