18 марта вступают в силу новые поправки к ПДД

Перед тем как выйти из машины на обочину или дорогу в темное время суток, водителю потребуется надеть на себя «светящийся» жилет. Требования возить с собой жилет нет, но требование выходить в нем из машины — есть. В документе отмечается, что наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах. Штраф за отсутствие жилета в машине не предусмотрен. По данным ГИБДД РТ с начала 2018 года произошло 3 ДТП связанных с наездами на водителей и пассажиров, которые на надели светящихся жилетов в темноте.