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18 марта вступают в силу новые поправки к ПДД
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18 марта вступают в силу новые поправки к ПДД 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
Перед тем как выйти из машины на обочину или дорогу в темное время суток, водителю потребуется надеть на себя «светящийся» жилет. Требования возить с собой жилет нет, но требование выходить в нем из машины — есть. В документе отмечается, что наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах. Штраф за отсутствие жилета в машине не предусмотрен. По данным ГИБДД РТ с начала 2018 года произошло 3 ДТП связанных с наездами на водителей и пассажиров, которые на надели светящихся жилетов в темноте.
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