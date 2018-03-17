Ещё
В Твери сотрудники ГИБДД провели акцию «Пешеход на переход!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В Твери сотрудники ГИБДД провели акцию «Пешеход на переход!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В преддверии весенних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции города Твери в рамках профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!» совместно с отрядом ЮИД МОУ СОШ №22 провели акцию «Пешеход на переход».
Сотрудники ГИБДД и юные инспектора обратились к пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и вручили тематические памятки-напоминания. Разъяснили основные правила поведения на дороге, где разрешается переходить проезжую часть, что прежде чем начать переход, всегда необходимо посмотреть по сторонам, убедиться в том, что водители Вас видят и уступают дорогу, только после этого начинать переход, постоянно контролируя дорожную обстановку. Также напомнили, что при движении по дорогам в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, которые позволят водителям увидеть пешеходов на неосвещенных участках дорог.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
СотрудникиГосавтоинспекции провели в Московской области «Праздник дорожного движения» Благодаря оперативным действиям сотрудника полиции в Томске, удалось спасти жизнь человека В Тверской области полицейские организовали пешеходную экскурсию «Безопасная дорога в школу»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН144
Британский МИД анонсировал ответ130
Сенатор объяснил закрытие Британского совета67
В Госдуме оценили заявление Порошенко37
Фанаты с трудом узнали Пугачеву30
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение