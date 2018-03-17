В Твери сотрудники ГИБДД провели акцию «Пешеход на переход!»

В преддверии весенних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции города Твери в рамках профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!» совместно с отрядом ЮИД МОУ СОШ №22 провели акцию «Пешеход на переход».

Сотрудники ГИБДД и юные инспектора обратились к пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и вручили тематические памятки-напоминания. Разъяснили основные правила поведения на дороге, где разрешается переходить проезжую часть, что прежде чем начать переход, всегда необходимо посмотреть по сторонам, убедиться в том, что водители Вас видят и уступают дорогу, только после этого начинать переход, постоянно контролируя дорожную обстановку. Также напомнили, что при движении по дорогам в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, которые позволят водителям увидеть пешеходов на неосвещенных участках дорог.