В Краснодаре иномарка врезалась в грузовик. Водитель «легковушки» не выжил

Авария произошла ночью сегодня, 17 марта на ул. Школьной. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места происшествия.

Как выяснилось, 30-летний водитель Mercedes ехал со стороны улицы Восточно-Кругликовской в сторону Филатова и напротив. Не справился с управлением и в итоге выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Hyundai под управлением 27-летним мужчиной.

Водитель иномарки скончался сразу на месте ДТП. Его пассажира в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель грузовика тоже получил травмы.

Точные обстоятельства и причины аварии устанавливаются.