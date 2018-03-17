Ещё
В Краснодаре иномарка врезалась в грузовик. Водитель «легковушки» не выжил
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре иномарка врезалась в грузовик. Водитель «легковушки» не выжил 

АиФ — Юг 20 часов назад
Фото: АиФ – Юг
В Краснодаре иномарка врезалась в грузовик. Водитель «легковушки» не выжил, сообщает инспектор ОБ ДПС ГИБДД по г. Краснодару Ольга Запьянцева.
Авария произошла ночью сегодня, 17 марта на ул. Школьной. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места происшествия.
Как выяснилось, 30-летний водитель Mercedes ехал со стороны улицы Восточно-Кругликовской в сторону Филатова и напротив. Не справился с управлением и в итоге выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Hyundai под управлением 27-летним мужчиной.
Водитель иномарки скончался сразу на месте ДТП. Его пассажира в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель грузовика тоже получил травмы.
Точные обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
АиФ — Юг: последние новости
Машину с боеприсами остановили силовики на российско-абхазской границе Наблюдатели движения «Голос» будут следить за выборами через камеры На АЭС «Фукусима-1» ищут место утечки радиоактивной воды
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»165
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам193
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию10
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман163
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов283
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение