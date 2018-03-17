Момент столкновения КАМАЗа и иномарки на челябинском перекрёстке попал на видео

Минувшим вечером на трамвайных путях в Металлургическом районе Челябинска столкнулись дорожный КАМАЗ и иномарка. Видео момента ДТП с нашим сайтом поделился очевидец.

КАМАЗ влетел в иномарку

— КАМАЗ то ли затормозить не успел, то ли прозевал, что навстречу машина едет, пошёл на поворот и на приличной скорости влетел в иномарку, — рассказал челябинец Олег Иваничко. — У легковушки даже бампер отвалился от удара! В иномарке две женщины было. Всё произошло на перекрёстке шоссе Металлургов и улицы Хлебозаводской около 17:40.

в городской ГИБДД подтвердили информацию о ДТП.

— На перекрёстке шоссе Металлургов и улицы Хлебозаводской столкнулись КАМАЗ КДМ с 50-летними мужчиной за рулём и Renault Clio с 43-летней женщиной за рулём, — рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска. — В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка. Авария произошла 16 марта в 17:45.