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Момент столкновения КАМАЗа и иномарки на челябинском перекрёстке попал на видео
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Момент столкновения КАМАЗа и иномарки на челябинском перекрёстке попал на видео 

74.ru 4 часа назад
Фото: 74.ru
Минувшим вечером на трамвайных путях в Металлургическом районе Челябинска столкнулись дорожный КАМАЗ и иномарка. Видео момента ДТП с нашим сайтом поделился очевидец.
КАМАЗ влетел в иномарку
— КАМАЗ то ли затормозить не успел, то ли прозевал, что навстречу машина едет, пошёл на поворот и на приличной скорости влетел в иномарку, — рассказал челябинец Олег Иваничко. — У легковушки даже бампер отвалился от удара! В иномарке две женщины было. Всё произошло на перекрёстке шоссе Металлургов и улицы Хлебозаводской около 17:40.
в городской ГИБДД подтвердили информацию о ДТП.
— На перекрёстке шоссе Металлургов и улицы Хлебозаводской столкнулись КАМАЗ КДМ с 50-летними мужчиной за рулём и Renault Clio с 43-летней женщиной за рулём, — рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска. — В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка. Авария произошла 16 марта в 17:45.
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