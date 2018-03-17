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В серьёзной аварии в Самарской области один человек погиб, трое получили травмы
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В серьёзной аварии в Самарской области один человек погиб, трое получили травмы 

ТРК Губерния 4 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Вечером 16 марта автомобилист за рулём «ВАЗ-21124» следовал по трассе М-5. Мужчина направлялся из Жигулёвска в Сызрань. По данным ГУ МВД России по Самарской области, на 944 км автодороги рулевой не смог справиться с управлением, машину занесло. Это привело к серьёзному столкновению с «Вольво». Во время удара смертельные травмы получила 39-летняя пассажирка первого автомобиля, пострадали ещё два пассажира и водитель «ВАЗ». Их госпитализировала бригада медиков. По факту ДТП полиция проводит проверку.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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