Mercedes с омскими номерами припарковали на тротуаре у остановки в центре Тюмени 

Накануне вечером, 16 марта, в Сети появились фотографии, запечатлевшие грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель Mercedes с номерами Омской области заехал на тротуар и припарковал свою машину возле остановки общественного транспорта, которая находится у дома №90 по улице Малыгина.
— Я конечно понимаю, что в городе не хватает парковок, но это не даёт вам право ставить свой Mercedes на весь тротуар, — возмутилась тюменка Елена Буторина.
В ГИБДД Тюменской области заверили, что информация о нарушении ПДД, появившаяся в Сети, не останется без внимания.
— По всем случаям публикаций в СМИ и в социальных сетях мы начинаем административное производство для привлечения нарушителей к отвественности. В ближайшее время будут приняты меры к розыску этого водителя. Если он проживает не в городе Тюмени, значит будем его останавливь в процессе движения, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.