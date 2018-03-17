Mercedes с омскими номерами припарковали на тротуаре у остановки в центре Тюмени

Накануне вечером, 16 марта, в Сети появились фотографии, запечатлевшие грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель Mercedes с номерами Омской области заехал на тротуар и припарковал свою машину возле остановки общественного транспорта, которая находится у дома №90 по улице Малыгина.

— Я конечно понимаю, что в городе не хватает парковок, но это не даёт вам право ставить свой Mercedes на весь тротуар, — возмутилась тюменка Елена Буторина.

ГИБДД Тюменской области заверили, что информация о нарушении ПДД, появившаяся в Сети, не останется без внимания.