В Кургане в день выборов появятся дополнительные маршрутные автобусы

Чтобы каждый житель Кургана и пригорода смог без проблем добраться до избирательного участка и проголосовать, администрация города распорядилась ввести дополнительные маршруты.

Если в обычный день, жителям пригорода приходилось добираться до города с пересадками, то только один день, 18 марта, этого не будет. По информации пресс-службы муниципалитета автобус будет следовать по маршруту: «Поселок Теплый стан — поселок Ключи», «поселок Теплый стан; автодорога на Теплый стан; ул. Яблоневая; шоссе Тюнина; шоссе Ботаническое; поселок Ключи»; Еще одна маршрутка будет курсировать — «Поселок Чистое поле — школа № 49» по пути следования «поселок Чистое поле; автодорога Курган Шадринск ; 16 микрорайон; автодорога Курган — Шадринск; проспект Голикова (в прямом и обратном направлениях); проспект Машиностроителей; ул. Карбышева; перекресток улиц Карбышева — Кузнецова». А еще в общероссийский день голосования для жителей станций Камчиха и Шепотково будут организованы специальные автомобили.

Курганцы в недоумении, почему такая услуга будет только один день, ведь людям необходимо ездить каждый день. В будни, чтобы добраться до работы, школы или детского сади, некоторые курганцы вынуждены долго ждать автобус на остановке или выходить раным рано.