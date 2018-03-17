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Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
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Мальчик угнал машину и проехал 120 километров 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Нью-Огаста (штат Миссисипи) задержали 12-летнего мальчика, который угнал автомобиль матери и проехал 120 километров. Об этом сообщает WWLP.
После ссоры с родителями, которая произошла в округе Мобил (штат Алабама) подросток без спроса забрал ключи от машины и уехал. Он пересек штат, добрался до соседнего и остановился на автозаправке в Нью-Огасте, чтобы пополнить опустевший бензобак.
Сотрудники полиции были поражены, что мальчик уехал так далеко и при этом ухитрился не разбить автомобиль. «Очень впечатлен, что он в 12 лет сумел доехать сюда из Мобила. Это, по-моему, полтора часа на машине», — заявил шериф округа Перри Митч Ноубелз (Mitch Nobels).
Стражи порядка выразили надежду, что родители накажут ребенка за проступок. Повлечет ли поездка проблемы с законом, не сообщается.
В 2017 году сообщалось, что в Австралии полиция арестовала 12-летнего мальчика, решившего в одиночку пересечь весь континент на автомобиле. Он успел проехать почти 1300 километров.
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