На дороге в Уфе столкнулись лоб в лоб две иномарки

На дороге между Затоном и Демой столкнулись Hyundai Solaris и Renault Duster. «Кореец» влетел прямо в лоб французской иномарке.

Как сообщили очевидцы, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, машину занесло прямо на полосу встречного движения. Столкновения с внедорожником избежать не удалось. Duster встал на дороге, преградив водителям проезд по одной из полос. Водитель «француза» не пострадал, хотя у машины сильно помят перед. А вот Hyundai вылетел на большой скорости в кювет. Машина опрокинулась на бок, разбилось лобовое стекло, почти отлетела задняя часть.

— Водитель и пассажир были госпитализированы прибывшими на место медиками, — сообщили очевидцы аварии.

Спасатели предупреждают, уфимским автомобилистам не стоит расслабляться. Утром в республиканской столице возможен небольшой снегопад. Пока коммунальные службы не расчистят дорогу, водителям стоит быть аккуратнее.