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«Люди с утра летают»: четыре машины столкнулись на Толмачёвском шоссе
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«Люди с утра летают»: четыре машины столкнулись на Толмачёвском шоссе 

ngs.ru 6 часов назад
Фото: ngs.ru
17 марта в 8:45 возле железнодорожного переезда на Толмачёвском шоссе столкнулись Mercedes-Benz, X-Trail, Mitsubishi и Hyundai.
«Предварительно Mercedes стал затормаживать перед переездом, в него врезался X-Trail, который не успел затормозить: его завернуло на встречку и он ещё с двумя автомобилями столкнулся», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по НСО. В ведомстве добавили, что в ДТП никто не пострадал.
«Мы ехали со стороны Толмачёво в сторону города, притормозили перед переездом, — рассказал корреспонденту НГС пассажир Mercedes-Benz Владимир. — Сзади летел X-Trail, который начал тормозить и не смог. Он ударил нас в левую заднюю часть. X-Trai сразу завернуло, он снёс четыре столбика железнодорожных, снёс шлагбаум. X-Trai начало крутить, и он зацепил ещё две машины: Hyundai и Mitsubishi. Вот так вот люди у нас с утра летают». По мнению Владимира, водитель X-Trail превысил скорость.
«Больше всех там досталось Nissan X-Trail, которого от удара выбросило в отбойник перед переездом, — считает очевидец ДТП Эдуард. — Машину покорёжило со всех сторон».
По данным сервиса Яндекс. Пробки на 11:20, от остановки «Скания» до остановки «Склады» на Толмачёвском шоссе растянулась пробка в сторону города. Скорость движения не превышала 5 км/ч.
Похожее ДТП произошло вчера, 16 марта, на Красном проспекте — водитель ВАЗ-2105 не заметил светофор и столкнулся с Toyota Platz и Toyota Prius.
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