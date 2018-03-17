Дорожное видео недели: разборки со стрельбой на Объездной, пьяный в сугробе и автохам на BMW

Главное видео этой подборки — запись разборки со стрельбой на Объездной. Стандартная (пусть и не очень приятная ситуация) стала поводом для того, чтобы достать пистолет. Плохо только, что этого водителя пока так и не нашли.

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Стрельба на Объездной

Полная дикость, когда стандартная дорожная ситуация заканчивается стрельбой.

— В третьем часу дня я на «шестёрке» ехал по Объездной, — рассказал Е1.RU Эльбир, водитель «шестёрки». — Ехал я в средней полосе и решил перестроиться в левую полосу. Во время перестроения я не заметил Toyota Highlander, который ехал в той полосе. Водитель внедорожника посигналил мне, и я вернулся в свою полосу.

Однако на этом история не закончилась.

— Водитель Toyota Highlander поравнялся со мной и начал орать на меня, — говорит Эльбир. — Я опустил окно и спросил: «Что?». Он в ответ достал пистолет и начал им вертеть. После этого он уехал, а я решил его догнать и снять на видео. Когда он увидел камеру, он опустил стекло и 3–4 раза выстрелил по моей машине.

После этого Toyota уехала, а на крыше «шестёрки» от пуль остались следы.

В этой ситуации странно только то, что стрелявшего водителя до сих пор не нашли. И это при том, что номер машины хорошо известен.

— Сомневаюсь, что автохулигана привлекут к какой-либо уголовной или административной ответственности. Для уголовки причинённого ущерба недостаточно, а состав правонарушения по мелкому хулиганству не подходит в этом случае. Даже если этого водителя найдут, в чём я сомневаюсь, то вменить ему нечего. Это гражданско-правовые отношения. Если потерпевший хочет взыскать свои убытки по ремонту машины, то он должен обращаться в суд с исковым заявлением.

Не успел проскочить

Довольно часто приходится видеть, как водители резко ускоряются, когда начинает мигать зелёный или жёлтый свет. Надо успеть проскочить, нельзя себе позволить потерять пару минут. В итоге происходят аварии разной степени тяжести.

В данном же случае понять мотивы водителя, который проехал на красный, вообще невозможно. Дело в том, что запрещающий сигнал горел довольно давно. Может, просто отвлёкся на телефон?

— В связи с тем, что в ДТП пострадали люди, сотрудники ГИБДД должны в обязательном порядке провести административное расследование. В итоге они должны установить причинно-следственную связь между действиями водителей и ДТП, характер вреда здоровью и прочее. Если показания водителей будут противоречивы, то гаишники могут назначить различные экспертизы.

Гонка за пьяным

10 марта очевидцы сняли, как сотрудники Госавтоинспекции удерживают на тротуаре неизвестного в капюшоне. На расстоянии квартала от места стояли несколько патрульных машин и «пятнадцатая», вылетевшая с дороги на снежный вал. Оказалось, что пьяный водитель гнал от гаишников аж с Арамиля.

К сожалению, такие случаи не редкость. Мы несколько раз ездили с гаишниками в ночные рейды, где приходилось устраивать погоню за пьяными водителями.

— Несколько километров от Арамиля и до Химмаша пьяный водитель ездил по тротуарам, выезжал на встречку, проезжал на запрещающий сигнал светофора. Этот водитель создавал реальную угрозу жизни других людей.

Простой автохам

Таких автохамов на дорогах так много, что мы просто перестали обращать на них внимание. Водитель BMW просто захотел перестроиться в соседний ряд и сделал это. Судя по всему, в зеркала он при этом посмотреть забыл, а где находится рычаг для включения поворотников — он попросту не знает.

— Думаю, что водитель BMW не имел умысла подрезать машину, в которой находился регистратор. Вся проблема в отсутствии дорожной разметки. Если на узких дорогах где 1–2 полосы водители могут легко определить рядность, то когда на дороге более 2–3 полос, то становится сложно определить ширину полосы. Водители по-разному определяют ширину полосы дороги. У кого машина маленькая, для тех и полоса движения узкая, а у кого машина широкая, те водители полосу широкую берут. Пока в Екатеринбурге не наведут порядок с дорожной разметкой, будут происходить такие ситуации.

Забыл про дистанцию

Не зря в автошколах учат, что обязательно надо соблюдать дистанцию. В этом случае водитель кроссовера ехал слишком близко, потому и въехал в машину, которая перед ним остановилась.

— Типовое ДТП. Водитель кроссовера думал, что первая машина проедет, а он за ней. Хотя если первая машина и могла успеть до приближения пешеходов, то внедорожнику уже сложно было бы проехать, не создав помеху для этих самых пешеходов. Вообще таких перекрёстков, где при повороте горит зелёный пешеходам, уже не должно быть. Несколько лет назад изменили ГОСТ, и все светофоры должны быть приведены в соответствие. Когда машина поворачивает по основному зелёному, пешеходы слева или справа не должны идти.

Наказать автохамов

На этой неделе вышла вторая серия рубрики «Группа разбора». Мы рассказали о том, как поставить запрещающие парковку знаки, чтобы наказать автохамов. Полезная история — обязательно почитайте.

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