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Один погибший, трое пострадавших, кадры ночной аварии в Краснодаре
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Один погибший, трое пострадавших, кадры ночной аварии в Краснодаре 

Новая Кубань 9 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 марта — Новая Кубань. Авария со смертельным исходом случилась в краевой столице сегодня в районе 3 утра. На ул. Школьной в районе дома #50 столкнулись легковой Mercedes и грузовой Hyunday. Судя по расстановке ТС на месте ДТП гпузовик двигался по ул. Школтной в направлении ул. Восточно-Кругликовской, легковая иномарка находится правее, практически перпендикулярно проезжей части. Возможно её развернуло в результате удара. Обстоятельства устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. О виновнике пока не сообщается.
На месте происшествия работали несколько нарядов полиции, бригад скорой помощи и спасатели.
Корреспонденту «Новой Кубани» удалось выяснить, что в результате ДТП погиб мужчина. Он находился в салоне Mercedes. Пострадали 3 человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.
В результате аварии проезжая часть в направлении ул. Восточно-Кругликовской была полностью перекрыта. Сотрудники Госавтоинспекции в ручном режиме организовали реверсивное движение.
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