Один погибший, трое пострадавших, кадры ночной аварии в Краснодаре

Краснодар . 17 марта — Новая Кубань. Авария со смертельным исходом случилась в краевой столице сегодня в районе 3 утра. На ул. Школьной в районе дома #50 столкнулись легковой Mercedes и грузовой Hyunday . Судя по расстановке ТС на месте ДТП гпузовик двигался по ул. Школтной в направлении ул. Восточно-Кругликовской, легковая иномарка находится правее, практически перпендикулярно проезжей части. Возможно её развернуло в результате удара. Обстоятельства устанавливают сотрудники Госавтоинспекции . О виновнике пока не сообщается.

На месте происшествия работали несколько нарядов полиции, бригад скорой помощи и спасатели.

Корреспонденту «Новой Кубани» удалось выяснить, что в результате ДТП погиб мужчина. Он находился в салоне Mercedes. Пострадали 3 человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.

В результате аварии проезжая часть в направлении ул. Восточно-Кругликовской была полностью перекрыта. Сотрудники Госавтоинспекции в ручном режиме организовали реверсивное движение.