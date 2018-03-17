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Жительница Владивостока пожалела о неправильной парковке своего авто
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Жительница Владивостока пожалела о неправильной парковке своего авто 

Primpress 12 часов назад
Фото: Primpress
В полицию с просьбой о помощи обратилась пожилая горожанка и сообщила, что на одном из сайтов была опубликована фотография машины ее дочери. Женщина пояснила, что девушка припарковала автомобиль с нарушениями, чем и вызвала гнев читателей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По ее словам, горожане под фотографией оставляли оскорбительные комментарии и предлагали различные методы расправы над ее дочерью. Читатели также призывали при встрече повредить автомобиль нарушительницы.
Из-за таких комментариев девушка испытала стресс, а ее мать сообщила о произошедшем в полицию и попросила удалить фотографию, а также заблокировать сам сайт.
По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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