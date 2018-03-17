Жительница Владивостока пожалела о неправильной парковке своего авто

В полицию с просьбой о помощи обратилась пожилая горожанка и сообщила, что на одном из сайтов была опубликована фотография машины ее дочери. Женщина пояснила, что девушка припарковала автомобиль с нарушениями, чем и вызвала гнев читателей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По ее словам, горожане под фотографией оставляли оскорбительные комментарии и предлагали различные методы расправы над ее дочерью. Читатели также призывали при встрече повредить автомобиль нарушительницы.

Из-за таких комментариев девушка испытала стресс, а ее мать сообщила о произошедшем в полицию и попросила удалить фотографию, а также заблокировать сам сайт.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.