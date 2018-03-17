На улице Фурманова Nexia, столкнувшись с отечественным авто, влетела в забор

16 марта поздним вечером на улице Фурманова под мостом столкнулись Nexia и ВАЗ. После столкновения иномарка отлетела в ограждение, которое отделяет проезжую часть от тротуара. Забор не выдержал такого удара и погнулся.

По словам очевидцев, в ДТП пострадало только «железо».

— Вокруг ходили люди без паники, у машин были побиты морды, — говорит очевидец Илья. — ВАЗ перекрыл одну полосу, а Nexia стояла в стороне и не мешала. Но отечественное авто приходилось объезжать.

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