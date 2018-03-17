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На улице Фурманова Nexia, столкнувшись с отечественным авто, влетела в забор
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На улице Фурманова Nexia, столкнувшись с отечественным авто, влетела в забор 

e1.ru 13 часов назад
Фото: e1.ru
16 марта поздним вечером на улице Фурманова под мостом столкнулись Nexia и ВАЗ. После столкновения иномарка отлетела в ограждение, которое отделяет проезжую часть от тротуара. Забор не выдержал такого удара и погнулся.
По словам очевидцев, в ДТП пострадало только «железо».
— Вокруг ходили люди без паники, у машин были побиты морды, — говорит очевидец Илья. — ВАЗ перекрыл одну полосу, а Nexia стояла в стороне и не мешала. Но отечественное авто приходилось объезжать.
Если вы стали очевидцем ДТП или другого происшествия, сделали фото или видео, пишите нам на почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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