«В этом весь Владивосток»: фото, характеризующее столицу Приморья

В соцсети «ВКонтакте» обсуждают фотографию, характеризующую Владивосток , сообщает PRIMPRESS.

Снимок опубликовало сообщество «VDK — город Владивосток». Фотография сделана с высоты делового центра «Фрэш Плаза», в кадр попал Океанский проспект, на котором наблюдается серьезная пробка.

«В этом весь Владивосток», — подписали снимок администраторы сообщества.

В комментариях к посту пользователи с грустью вспомнили, что еще каких-то 20 лет назад такого «безобразия» на дорогах города не было: «В 1998-м такого не было…хотя все к этому шло (автоАпокалипсис)».

Другие подписчики продолжили тему пробок и добавили, что во Владивостоке порой быстрее добраться до работы без машины и автобуса:

«Тот момент, когда я во время пробок до работы быстрее пешком дохожу, чем доезжает автобус..»