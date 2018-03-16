На скользкой дороге в Советском районе Волгограда столкнулись маршрутка и такси 

В Советском районе Волгограда сегодня, 16 марта, вечером на скользкой дороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участие маршрутного такси № 29 и автомобиля «Яндекс. Такси». В столкнувшиеся машины едва не врезалась еще одна маршрутка.
Авария с участием двух такси произошла на перекрестке перед жилым комплексом «Родниковая долина» в Волгограде. По сведениям очевидцев, в итоге аварии сильно поврежденным оказалась передняя часть маршрутки № 29. Автомобиль «Яндекс. Такси» получил незначительные повреждения сбоку.
— Я ехал на маршрутке номер №64а, когда ее водитель чуть не влетел в этот дуэт, — рассказал с V1.ru очевидец происшествия Дмитрий Куренков. — Оказалось, что водители пострадавших машин не выставили на дороге знаки аварийной остановки. Лишь благодаря умелым действиям нашего водителя мы не стали третьими участники ДТП. По сведениям волгоградцев, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства аварии станут известны позже.