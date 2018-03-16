На скользкой дороге в Советском районе Волгограда столкнулись маршрутка и такси

В Советском районе Волгограда сегодня, 16 марта, вечером на скользкой дороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участие маршрутного такси № 29 и автомобиля « Яндекс . Такси». В столкнувшиеся машины едва не врезалась еще одна маршрутка.

Авария с участием двух такси произошла на перекрестке перед жилым комплексом «Родниковая долина» в Волгограде. По сведениям очевидцев, в итоге аварии сильно поврежденным оказалась передняя часть маршрутки № 29. Автомобиль «Яндекс. Такси» получил незначительные повреждения сбоку.