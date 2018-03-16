Ещё
На скользкой дороге в Советском районе Волгограда столкнулись маршрутка и такси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

На скользкой дороге в Советском районе Волгограда столкнулись маршрутка и такси 

v1.ru 14 часов назад
Фото: v1.ru
В Советском районе Волгограда сегодня, 16 марта, вечером на скользкой дороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участие маршрутного такси № 29 и автомобиля «Яндекс. Такси». В столкнувшиеся машины едва не врезалась еще одна маршрутка.
Авария с участием двух такси произошла на перекрестке перед жилым комплексом «Родниковая долина» в Волгограде. По сведениям очевидцев, в итоге аварии сильно поврежденным оказалась передняя часть маршрутки № 29. Автомобиль «Яндекс. Такси» получил незначительные повреждения сбоку.
— Я ехал на маршрутке номер №64а, когда ее водитель чуть не влетел в этот дуэт, — рассказал с V1.ru очевидец происшествия Дмитрий Куренков. — Оказалось, что водители пострадавших машин не выставили на дороге знаки аварийной остановки. Лишь благодаря умелым действиям нашего водителя мы не стали третьими участники ДТП. По сведениям волгоградцев, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства аварии станут известны позже.
v1.ru: последние новости
Волгоградцев отгородили от поликлиники новыми знаками В Волгоградской области полумост через Ахтубу захлебнулся в талой воде В праздники инспекторы выловили в Волгограде 99 любителей порулить «под мухой»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН147
Британский МИД анонсировал ответ145
В Госдуме оценили заявление Порошенко38
Сенатор объяснил закрытие Британского совета67
Фанаты с трудом узнали Пугачеву30
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение