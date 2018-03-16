У водителей Приморья осталось два дня, чтобы положить в машину это

С 18 марта все российские водители должны иметь при себе светоотражающий жилет, сообщает PRIMPRESS.

Соответствующее постановление, напомним, было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 16 декабря 2017 года и с воскресенья, спустя 90 дней, нововведение вступает в силу.

В соответствии с новым пунктом ПДД 2.3.4 в темное время суток водители будут обязаны при остановке автомобиля или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами из светоотражающего материала.

Свое предложение МВД объясняло статистикой. По данным ГИБДД, за последнее время число наездов на водителей, вышедших на проезжую часть без светоотражающей одежды, возросло. «За 6 месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что почти на 5% больше аналогичного показателя прошлого года», — добавляет МВД.

Отмечается, что в большинстве случаев водители других транспортных средств просто не могли заметить на трассе людей, выходивших из машины, в связи с плохой видимостью или темной одеждой.

«Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации », — подчеркивают в ведомстве.

Между тем в КоАП нет статьи с наказанием за нарушение этого пункта. Кроме того, в ПДД не прописана норма, согласно которой автомобилист должен водить с собой такой жилет.