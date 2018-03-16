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В Волгоградской области полумост через Ахтубу захлебнулся в талой воде
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В Волгоградской области полумост через Ахтубу захлебнулся в талой воде 

v1.ru 15 часов назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области открывшийся в декабре мост через реку Ахтубу с наступлением оттепели захлебнулся в талых водах. По сообщению водителей, оказавшихся сегодня на путепроводе, многие из них почувствовали себя настоящими гондольерами.
Сегодня, 16 марта, чтобы перебраться через новый мост машинам жителей Волгограда и Волжского на время пришлось превратиться лодки.
— Решил срезать путь через новый мост, заехал на него и сразу оказался в бескрайне луже, которой не было видно ни конца ни края, — рассказал V1.ru водитель Сантей Сергеевич. — Ехал, а единственным желанием было поскорее выбраться на сушу. К вечеру, сообщают жители Волжского, на мосту стало более-менее мелководно. Пик наводнения отмечался в середине дня.
С момента открытия полумост через Ахтубу не раз вызывал негодование со стороны жителей Волгограда и Волжского. Первый месяц самые частые нарекания водителей касались отсутствия внятной разметки на путепроводе и большого количества аварий из-за этого.
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