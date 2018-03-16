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Пенсионер угнал собственную машину со штрафстоянки
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Пенсионер угнал собственную машину со штрафстоянки 

360tv.ru 16 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Екатеринбурге пенсионер‐автолюбитель угнал собственную машину со штраф‐площадки. Он признает, что нарушил правила и готов оплатить штраф, но только не работу эвакуатора, которую екатеринбуржец считает незаконной. Впрочем, и постановление от ГИБДД он получать отказался и сумел перехитрить охрану.
Николай Башкиров подъехал к поликлинике, вышел из машины, взял талончик к врачу, вернулся — машины нет. Первым делом решил, что угнали. Однако позже понял, что это не так. В итоге, пенсионер решил проблему
по-своему: нашел машину на штрафстоянке и сел в нее.
Я сижу в своей машине — это что моя квартира, что мой дом. Я ничего не нарушаю, я сижу у себя дома
— Николай Башкиров.
Охранники штрафстоянки рассказали, что пытались убедить пенсионера съездить в ГИБДД, чтобы получить протокол об административном правонарушении и разрешение на выдачу автомобиля. Однако Николай не захотел их слушать. Вызвали полицейских — они тоже не смогли решить проблему.
Как оказалось, пенсионер не просто так сидел в автомобиле. Он ждал, когда охранники все же потеряют бдительность. В итоге, Николай как ни в чем не бывало ездит по делам на своей машине. Но сотрудники полиции призывают пенсионера
все-таки
приехать в ГИБДД, чтобы получить протокол о нарушении.
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