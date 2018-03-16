Пенсионер угнал собственную машину со штрафстоянки

Екатеринбурге пенсионер‐автолюбитель угнал собственную машину со штраф‐площадки. Он признает, что нарушил правила и готов оплатить штраф, но только не работу эвакуатора, которую екатеринбуржец считает незаконной. Впрочем, и постановление от ГИБДД он получать отказался и сумел перехитрить охрану.

Николай Башкиров подъехал к поликлинике, вышел из машины, взял талончик к врачу, вернулся — машины нет. Первым делом решил, что угнали. Однако позже понял, что это не так. В итоге, пенсионер решил проблему

по-своему: нашел машину на штрафстоянке и сел в нее.

Я сижу в своей машине — это что моя квартира, что мой дом. Я ничего не нарушаю, я сижу у себя дома

— Николай Башкиров.

Охранники штрафстоянки рассказали, что пытались убедить пенсионера съездить в ГИБДД, чтобы получить протокол об административном правонарушении и разрешение на выдачу автомобиля. Однако Николай не захотел их слушать. Вызвали полицейских — они тоже не смогли решить проблему.

Как оказалось, пенсионер не просто так сидел в автомобиле. Он ждал, когда охранники все же потеряют бдительность. В итоге, Николай как ни в чем не бывало ездит по делам на своей машине. Но сотрудники полиции призывают пенсионера

все-таки

приехать в ГИБДД, чтобы получить протокол о нарушении.