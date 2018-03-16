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В Орске кондуктор трамвая высадила 9-летнего мальчика на дорогу?
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В Орске кондуктор трамвая высадила 9-летнего мальчика на дорогу? 

АиФ-Оренбург 17 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске из трамвая на проезжую часть высадили 9-летнего школьника. Об этом рассказала мать мальчика корреспондентам Орск.ру  По ее словам, сын сел в трамвай № 4 на остановке «Луч». Мальчик не успел схватиться за поручень и случайно толкнул одного юношу из компании подростков, когда транспортное средство начало движение. Четыре парня принялись толкать младшеклассника по салону, за ребенка никто не заступился. Потом кондуктор высадила всех участников инцидента на дорогу между остановками. Мальчику пришлось идти по путям до следующей остановки. Орчанка собирается найти свидетелей происшествия и обратиться в полицию.
В МУП «Орскгортранс» заявили, что по итогам проведенной проверки информация об инциденте не подтверждается.
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