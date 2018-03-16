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Врачи рассказали о состоянии попавших в ДТП музыкантов группы «Пикник»
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Врачи рассказали о состоянии попавших в ДТП музыкантов группы «Пикник» 

Мир24 17 часов назад
Выяснилось, что пятеро из шести членов коллектива находятся в травматическом отделении.
Как сообщила главврач медучреждения Ольга Добрынина, состоянию артистов присвоена средняя степень тяжести. Она также добавила, что одного из рокеров отпустили лечиться на дому. Остальным же, по ее словам, придется какое-то время провести в больнице.
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Сотрудники медучреждения отказались раскрывать подробности о полученных музыкантами травмах ввиду врачебной тайны. По словам врачей, сами артисты также не дали согласия на распространение детальной информации об их состоянии.
Музыканты попали в ДТП во Владимирской области в полдень 16 марта, направляясь на концерт в Рязани. По словам бас-гитариста «Пикника» Марата Корчемного, в их автомобиль врезалась выехавшая на встречную полосу «Хонда». В результате произошедшего группа отменила концерт.
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