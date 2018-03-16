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Оставили без хоккея: из-за крупной аварии в Металлургическом районе отключили свет
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Оставили без хоккея: из-за крупной аварии в Металлургическом районе отключили свет 

74.ru 17 часов назад
Фото: 74.ru
Жители Металлургического района Челябинска на несколько часов остались без света. Причиной стала крупная авария на электросетях.
Как сообщили в диспетчерской службе города, обесточенными оказались 12 подстанций.
— Сейчас завершается ремонт, объём работы большой, но в ближайшее время свет появится, — прокомментировали в диспетчерской.
В соцсетях жители района делятся переживаниями. Одни шутят, что электричество отключили из-за неуплаты, другие сетуют на то, что не сумели досмотреть матч «Трактора» с «Салаватом Юлаевым».
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