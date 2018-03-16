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В России могут ужесточить штрафы за нарушения на железнодорожных переездах
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В России могут ужесточить штрафы за нарушения на железнодорожных переездах 

Парламентская газета 17 часов назад
Фото: Парламентская газета
Комиссия по координации законотворческой деятельности Совета законодателей (СЗ) рассмотрит в апреле законопроект об ужесточении штрафов за нарушения на железнодорожных переездах.
Сбор отзывов заканчивается 18 марта, сообщил председатель комиссии Алексей Мачнев.
«Усилить санкцию ст. 12.10 КоАП штрафом до 5000 тысяч рублей, предусмотреть лишение прав управления автомобилем до двух лет, а при повторном нарушении — на три года», — говорится в законопроекте, внесённом в Госдуму Заксобранием Нижегородской области.
Соответствующая статья предусматривает административное наказание за пересечение железной дороги вне оборудованного переезда, за выезд на рельсы при закрывающемся и закрытом шлагбауме и запрещающем сигнале светофора, а также за остановку на путях. За травмы и гибель людей, произошедшие по вине водителя, наказание предусмотрено Уголовным кодексом и зависит от тяжести травм и числа погибших (эти санкции законопроект не меняет — прим.ред.)
«За 2,5 месяца, прошедших с внесения законопроекта, мы обобщили статистику по субъектам Федерации и рассмотрим её на апрельском заседании», — сообщил глава парламента Северной Осетии, председатель Комиссии СЗ по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства Алексей Мачнев.
Законопроект об ужесточении наказания (с 1000 рублей вплоть до лишения прав) за нарушения на железнодорожных переездах был внесён Заксобранием Нижегородской области 28 декабря 2017 года и включен в примерную программу Госдумы на апрель.
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