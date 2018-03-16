Дорожные знаки на кольцевых развязках снова поменяют 

В соответствии с п.13.11 (1) Правил дорожного движения (ПДД) предполагается, что в местах, где были установлены дорожные знаки «Круговое движение», возможно круговое движение без установки знаков 4.3 на который, в соответствии с п.8.5 ПДД, возможен въезд с любой полосы движения.
Однако в настоящее время возникли разногласия в этом вопросе. Часть граждан трактует, что если установлен знак 4.1.2 «Движение направо», то выезжать на перекресток необходимо только с крайней правой полосы.
Для исключения разночтений специалистами Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска совместно с ГИБДД принято решение о замене дорожных знаков 4.1.2 «Движение направо» на 4.1.4 «Движение прямо или направо» с указанием на ней конфигурации пересечения, что предусмотрено п.3.7 ГОСТ Р 52290-2004.
Специалисты мэрии рекомендуют водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
«Не проще ли вернуть знак круга?», — комментируют новость автомобилисты на странице ВКонтакте департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
И, действительно, совсем недавно, в ноябре 2017 года, специалисты городской ГИБДД и мэрии Новосибирска решили навести порядок в кольцевом движении, заменив знаки 4.3 («Круговое движение») на знаки приоритета, о чем сообщал VN.ru. Разъезд по знакам приоритета был установлен на 14-и перекрестках с круговым (и наиболее интенсивным в городе) движением. Сейчас специалисты городской ГИБДД и мэрии решили внести уточнения к своим ноябрьским преобразованиям.