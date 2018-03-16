Ещё
Дорожные знаки на кольцевых развязках снова поменяют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорожные знаки на кольцевых развязках снова поменяют 

Все новости Новосибирской области 18 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В соответствии с п.13.11 (1) Правил дорожного движения (ПДД) предполагается, что в местах, где были установлены дорожные знаки «Круговое движение», возможно круговое движение без установки знаков 4.3 на который, в соответствии с п.8.5 ПДД, возможен въезд с любой полосы движения.
Однако в настоящее время возникли разногласия в этом вопросе. Часть граждан трактует, что если установлен знак 4.1.2 «Движение направо», то выезжать на перекресток необходимо только с крайней правой полосы.
Для исключения разночтений специалистами Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска совместно с ГИБДД принято решение о замене дорожных знаков 4.1.2 «Движение направо» на 4.1.4 «Движение прямо или направо» с указанием на ней конфигурации пересечения, что предусмотрено п.3.7 ГОСТ Р 52290-2004.
Специалисты мэрии рекомендуют водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
«Не проще ли вернуть знак круга?», — комментируют новость автомобилисты на странице ВКонтакте департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
И, действительно, совсем недавно, в ноябре 2017 года, специалисты городской ГИБДД и мэрии Новосибирска решили навести порядок в кольцевом движении, заменив знаки 4.3 («Круговое движение») на знаки приоритета, о чем сообщал VN.ru. Разъезд по знакам приоритета был установлен на 14-и перекрестках с круговым (и наиболее интенсивным в городе) движением. Сейчас специалисты городской ГИБДД и мэрии решили внести уточнения к своим ноябрьским преобразованиям.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Водитель и пассажир ВАЗа погибли, влетев в фуру Водитель утверждает, что сбил женщину из-за ям на дороге Лобовое столкновение Volvo и Scania парализовало движение под Новосибирском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН149
Британский МИД анонсировал ответ152
В Госдуме оценили заявление Порошенко40
Сенатор объяснил закрытие Британского совета67
Фанаты с трудом узнали Пугачеву32
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение