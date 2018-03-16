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В Самаре столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль
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В Самаре столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль 

Волга Ньюс 18 часов назад
По предварительным данным, никто не пострадал. После ДТП поезд возобновил движение в 20:04. Задержка составила 14 минут.
По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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