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В Самаре столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль
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В Самаре столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль
Волга Ньюс
18 часов назад
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По предварительным данным, никто не пострадал. После ДТП поезд возобновил движение в 20:04. Задержка составила 14 минут.
По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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