В Самаре столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль

По предварительным данным, никто не пострадал. После ДТП поезд возобновил движение в 20:04. Задержка составила 14 минут.

По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.