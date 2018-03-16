Пенсионерка погибла при столкновении «Газели» и грузовика в Череповце

Дорожная авария произошла сегодня в полдень на дороге Северная бетонка у контрольно-пропускного пункта № 12 в городе металлургов. Дорогу не поделили «Газель» и грузовик ФАВ. Смертельной стала поездка для 58-летней пассажирки авто Горьковского завода.

Водители транспортных средств не пострадали. Травмами отделался 66-летний пассажир «Газели», его доставили в больницу. По предварительным данным, виновником аварии мог стать 33-летний водитель грузовика, который выехал на встречку. В это время по соседней полосе двигался грузовик под управлением 34-летнего мужчины, столкновения избежать не удалось.