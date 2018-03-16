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Пенсионерка погибла при столкновении «Газели» и грузовика в Череповце
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Пенсионерка погибла при столкновении «Газели» и грузовика в Череповце 

Вологда.рф 18 часов назад
Фото: Вологда.рф
Дорожная авария произошла сегодня в полдень на дороге Северная бетонка у контрольно-пропускного пункта № 12 в городе металлургов. Дорогу не поделили «Газель» и грузовик ФАВ. Смертельной стала поездка для 58-летней пассажирки авто Горьковского завода.
Водители транспортных средств не пострадали. Травмами отделался 66-летний пассажир «Газели», его доставили в больницу. По предварительным данным, виновником аварии мог стать 33-летний водитель грузовика, который выехал на встречку. В это время по соседней полосе двигался грузовик под управлением 34-летнего мужчины, столкновения избежать не удалось.
Сейчас госавтоинспекторы выясняют причины и устанавливают обстоятельства дорожной аварии. По результатам будет принято процессуальное решение, сообщает региональное управление МВД России.
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