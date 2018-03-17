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Появилось видео момента ДТП с Porsche на перекрёстке в Уфе
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Появилось видео момента ДТП с Porsche на перекрёстке в Уфе 

ufa1.ru 18 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Сети появилось видео с камер Ufanet, которые запечатлели момент столкновения Porsche с тремя легковушками. Авария произошла накануне, 16 марта, на оживлённом перекрёстке улицы Российской и Северного проезда. Элитный внедорожник врезался в Peugeot, ВАЗ и «Волгу».
— Porsche ехал в сторону центра и гнал, скорость выше сотни была точно, — рассказал очевидец случившегося Александр Г.
Авария с Porsche попала на камеры
Со слов очевидцев, немецкий автомобиль двигался со скоростью около 120 километров в час. По видео с камер наружного видеонаблюдения можно заметить, что внедорожник пролетает перекрёсток на жёлтый сигнал светофора и, пытаясь уйти от столкновения в автобусом «Нефаз», уходит налево, где сметает другие автомобили.
В вечерний час пик на дороге образовалась серьёзная пробка. Большинству автомобилистов пришлось искать пути объезда.
На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Известно, что один из автомобилей был с номерами челябинского региона, но кто был за рулем, не сообщается.
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