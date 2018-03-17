Появилось видео момента ДТП с Porsche на перекрёстке в Уфе

В Сети появилось видео с камер Ufanet, которые запечатлели момент столкновения Porsche с тремя легковушками. Авария произошла накануне, 16 марта, на оживлённом перекрёстке улицы Российской и Северного проезда. Элитный внедорожник врезался в Peugeot, ВАЗ и «Волгу».

— Porsche ехал в сторону центра и гнал, скорость выше сотни была точно, — рассказал очевидец случившегося Александр Г.

Авария с Porsche попала на камеры

Со слов очевидцев, немецкий автомобиль двигался со скоростью около 120 километров в час. По видео с камер наружного видеонаблюдения можно заметить, что внедорожник пролетает перекрёсток на жёлтый сигнал светофора и, пытаясь уйти от столкновения в автобусом «Нефаз» , уходит налево, где сметает другие автомобили.

В вечерний час пик на дороге образовалась серьёзная пробка. Большинству автомобилистов пришлось искать пути объезда.