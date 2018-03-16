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Массовая авария в Уфе: на оживленном перекрестке столкнулись Porsche и три легковушки
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Массовая авария в Уфе: на оживленном перекрестке столкнулись Porsche и три легковушки 

ufa1.ru 19 часов назад
Фото: ufa1.ru
В центре башкирской столицы на оживленном перекрестке улицы Российской и Северного проезда, неподалеку от магазина «Пятерочка», столкнулись Porsche, Peugeot, ВАЗ и «Волга». Как рассказали очевидцы, немецкий автомобиль ехал со скоростью около 120 километров в час. Фото с места аварии выложили участники крупнейшего автомобильного сообщества Башкирии — «БашДТП».
— Porsche ехал в сторону центра и гнал, скорость выше сотни была точно, — рассказал Александр Г.
Что именно послужило причиной ДТП, пока не известно. На месте сейчас работают сотрудники столичной Госавтоинспекции и медики. Информация о пострадавших пока не поступала. Дорожные полицейские осматриваю место происшествия и проводят необходимые экспертизы и замеры.
Известно, что один из автомобилей был с номерами челябинского региона, но кто был за рулем, не сообщатся.
Из-за ДТП образовалась пробка в несколько километров, и чтобы не стоять в заторе, стоит выбирать пути объезда этого участка.
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