Массовая авария в Уфе: на оживленном перекрестке столкнулись Porsche и три легковушки

В центре башкирской столицы на оживленном перекрестке улицы Российской и Северного проезда, неподалеку от магазина «Пятерочка», столкнулись Porsche, Peugeot, ВАЗ и «Волга». Как рассказали очевидцы, немецкий автомобиль ехал со скоростью около 120 километров в час. Фото с места аварии выложили участники крупнейшего автомобильного сообщества Башкирии — «БашДТП».

— Porsche ехал в сторону центра и гнал, скорость выше сотни была точно, — рассказал Александр Г.

Что именно послужило причиной ДТП, пока не известно. На месте сейчас работают сотрудники столичной Госавтоинспекции и медики. Информация о пострадавших пока не поступала. Дорожные полицейские осматриваю место происшествия и проводят необходимые экспертизы и замеры.

Известно, что один из автомобилей был с номерами челябинского региона, но кто был за рулем, не сообщатся.

Из-за ДТП образовалась пробка в несколько километров, и чтобы не стоять в заторе, стоит выбирать пути объезда этого участка.