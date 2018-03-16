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В россиийские права могут внести согласие на донорство
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В россиийские права могут внести согласие на донорство 

Вести.Ru 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
Внесение в водительские права согласия водителя на донорство органов после смертельного ДТП активно практикуется на Западе, в частности — в США. Теперь такую практику предложено перенести и на российские дороги.
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