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СотрудникиГосавтоинспекции провели в Московской области «Праздник дорожного движения»
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СотрудникиГосавтоинспекции провели в Московской области «Праздник дорожного движения» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 19 часов назад
Инспекторы 10 батальона ДПС совместно с педагогами дошкольного учреждения Одинцовского района провели профилактическое мероприятие с дошкольниками под названием «Праздник дорожного движения», направленное на закрепление знаний Правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге и улице.
Ребята отгадывали тематические загадки, беседовали о том, где нужно переходить дорогу, как надо себя вести на дороге и в транспорте, раскрашивали дорожные знаки и участвовали в интерактиве с автоинспекторами.
Воспитанники детского сада показали насколько хорошо они владеют дорожной грамотой.
В завершение мероприятия ребята получили светящиеся подарки и пообещали быть примерными и ответственными пешеходами.
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