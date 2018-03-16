СотрудникиГосавтоинспекции провели в Московской области «Праздник дорожного движения»

Инспекторы 10 батальона ДПС совместно с педагогами дошкольного учреждения Одинцовского района провели профилактическое мероприятие с дошкольниками под названием «Праздник дорожного движения», направленное на закрепление знаний Правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге и улице.

Ребята отгадывали тематические загадки, беседовали о том, где нужно переходить дорогу, как надо себя вести на дороге и в транспорте, раскрашивали дорожные знаки и участвовали в интерактиве с автоинспекторами.

Воспитанники детского сада показали насколько хорошо они владеют дорожной грамотой.

В завершение мероприятия ребята получили светящиеся подарки и пообещали быть примерными и ответственными пешеходами.