Причиной аварии с участием группы «Пикник» стал выезд на встречную полосу легковой машины 

Причиной дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области с участием рок-группы «Пикник» стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом, в котором находились музыканты.
«На 50-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель иномарки Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и микроавтобусом Volkswagen. По предварительной информации, пострадал водитель Honda, а также шесть человек, которые находились в минивэне», — сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
В беседе с корреспондентом агентства глава Гусь-Хрустального района Владимир Кабенкин сообщил, что здоровье музыкантов опасений не вызывает.
«Семь пострадавших доставлены в травматологию больницы Гусь-Хрустального. Их состояние здоровья опасений не вызывает», — сказал он.
Сообщение о столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50-м километре автодороги Владимир — Тума поступило в 13:10. По словам директора рязанской филармонии Елены Буняшиной, в ДТП пострадали участники группы «Пикник». Представитель группы Виктор Домбровский уточнил ТАСС, что все музыканты и директор группы Владимир Сафронов ехали в микроавтобусе, попавшем в ДТП. Техническая группа выехала раньше, поэтому уже прибыла в Рязань.