Причиной аварии с участием группы «Пикник» стал выезд на встречную полосу легковой машины

Причиной дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области с участием рок-группы «Пикник» стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом, в котором находились музыканты.

«На 50-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель иномарки Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и микроавтобусом Volkswagen. По предварительной информации, пострадал водитель Honda, а также шесть человек, которые находились в минивэне», — сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

В беседе с корреспондентом агентства глава Гусь-Хрустального района Владимир Кабенкин сообщил, что здоровье музыкантов опасений не вызывает.

«Семь пострадавших доставлены в травматологию больницы Гусь-Хрустального. Их состояние здоровья опасений не вызывает», — сказал он.