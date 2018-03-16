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Источник рассказал о состоянии музыкантов группы «Пикник» после ДТП
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Источник рассказал о состоянии музыкантов группы «Пикник» после ДТП 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Источник в медицинских кругах рассказал, что музыканты группы «Пикник», попавшие в ДТП, получили травмы средней тяжести, сообщает ФАН.
"Музыканты получили травмы средней тяжести, лежат у нас, их жизни ничего не угрожает. Подробнее — врачебная тайна", — сказал источник.
По его словам, врачи не дают прогнозов по поводу длительности лечения. Источник также не исключил, что музыкантов переведут на долечивание в другое медучреждение.
Музыканты знаменитой рок-группы «Пикник» попали в аварию во Владимирской области, направляясь на концерт в Рязань. Подробнее читайте в материале "Газеты.Ru".
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