Источник рассказал о состоянии музыкантов группы «Пикник» после ДТП

Источник в медицинских кругах рассказал, что музыканты группы «Пикник», попавшие в ДТП, получили травмы средней тяжести, сообщает ФАН.

"Музыканты получили травмы средней тяжести, лежат у нас, их жизни ничего не угрожает. Подробнее — врачебная тайна", — сказал источник.

По его словам, врачи не дают прогнозов по поводу длительности лечения. Источник также не исключил, что музыкантов переведут на долечивание в другое медучреждение.