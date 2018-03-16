Краснодарская полиция: «Ягуар» и трамвай разъехались по-мирному после ДТП

Краснодар . 16 марта — Новая Кубань. Интересное ДТП произошло сегодня на ул. Коммунаров в 14:22. Столкнулись элитная иномарка «Ягуар» и трамвай №2.

Водитель автомобиля скорее всего осуществлял маневр разворота или поворота и не пропустил при этом движущийся трамвай.

Главное, что хотелось бы отметить, что ДТП даже не стали регистрировать.

— В полицию поступила информация о данном ДТП, но по прибытию на указанное место наряда ДПС транспортные средства отсутствовали. Никто с заявлением об аварии до настоящего времени не обратился, — прокомментировал руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко

Как участники ДТП решили вопрос с компенсацией ущерба, причиненного транспортным средствам — история умалчивает. При этом следует учесть, что трамвая является муниципальным транспортным средством, принадлежащим КТТУ.