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На юге Волгограда маршрутка потеряла колесо и едва не ушла под воду
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На юге Волгограда маршрутка потеряла колесо и едва не ушла под воду 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Красноармейском районе Волгограда маршрутка угодила в глубокую яму, скрывшуюся в огромной луже — реке.
— Чуть больше получаса назад желтая «Газель» пыталась проехать по дороге на пересечении улиц Николаевской и Зерноградской, — рассказывает местный житель Дмитрий Степанов. — На асфальтированном участке она вдруг посадила колесо в глубокую выбоину, которую невозможно заметить из -за разлившегося вокруг озера.
Волгоградцы, ставшие очевидцами неприятного происшествия, уверены, что выбраться из западни самостоятельно маршрутка уже не сможет.
— Пока притопленная машина стоит и ждет подмоги, — добавляет Дмитрий Степанов.
С утра V1.ru писал об еще одной ловушке, поджидающей водителей Красноармейского района. Ночью на дороге рядом в поворотом на улицу Куйбышева исчезла крышка люка — по словам водителей, незаметившие яму водители могут остаться без колеса.
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