На юге Волгограда маршрутка потеряла колесо и едва не ушла под воду

В Красноармейском районе Волгограда маршрутка угодила в глубокую яму, скрывшуюся в огромной луже — реке. — Чуть больше получаса назад желтая «Газель» пыталась проехать по дороге на пересечении улиц Николаевской и Зерноградской, — рассказывает местный житель Дмитрий Степанов . — На асфальтированном участке она вдруг посадила колесо в глубокую выбоину, которую невозможно заметить из -за разлившегося вокруг озера. Волгоградцы, ставшие очевидцами неприятного происшествия, уверены, что выбраться из западни самостоятельно маршрутка уже не сможет. — Пока притопленная машина стоит и ждет подмоги, — добавляет Дмитрий Степанов. С утра V1.ru писал об еще одной ловушке, поджидающей водителей Красноармейского района. Ночью на дороге рядом в поворотом на улицу Куйбышева исчезла крышка люка — по словам водителей, незаметившие яму водители могут остаться без колеса.