Вечером 16 марта Самару «накрыли» восьмибальные пробки

Самый большой затор был показан на ул. Ново-Садовой по направлению «из города». Пробка там тянулась от ул. Первомайской до ул. 22-го Партсъезда.

Сложная дорожная ситуация была обозначена и на Московском шоссе, где движение, также по направлению «из города» было затруднено от ул. Гагарина до ул. Потапова. Пробка от ул. Ново-Садовой до ул. Стара-Загора указывалась и на ул. Советской Армии по направлению в сторону парка им. Гагарина.

Затруднения движения традиционно были в исторической части Самары на улицах Крупской, Кутякова и Водников.

На ул. Гагарина пробка по направлению «из города» была указана от ул. Тухачевского до ул. Авроры. Заторы имелись и на ул. 22-го Партъсезда от ул. Победы до Заводского шоссе и местами на пр. Кирова.

Затруднено движение также было на Московском шоссе от 18 км до Красноглинского шоссе.

При этом мест ДТП на карте города было относительно немного. В частности одна авария обозначена на ул. Водников, одна на ул. Советской Армии, две на ул. Авроры в районе автовокзала, одна на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с ул. 22-го Партсъезда, одна на пересечении улиц Победы и Краснодонской и одна на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой. При этом данных о ДТП с тяжкими последствиями не поступало.

Судя по всему, на дорожную ситуацию повлиял снегопад.