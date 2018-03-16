Ещё
Вечером 16 марта Самару «накрыли» восьмибальные пробки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вечером 16 марта Самару «накрыли» восьмибальные пробки 

Волга Ньюс 20 часов назад
Самый большой затор был показан на ул. Ново-Садовой по направлению «из города». Пробка там тянулась от ул. Первомайской до ул. 22-го Партсъезда.
Сложная дорожная ситуация была обозначена и на Московском шоссе, где движение, также по направлению «из города» было затруднено от ул. Гагарина до ул. Потапова. Пробка от ул. Ново-Садовой до ул. Стара-Загора указывалась и на ул. Советской Армии по направлению в сторону парка им. Гагарина.
Затруднения движения традиционно были в исторической части Самары на улицах Крупской, Кутякова и Водников.
На ул. Гагарина пробка по направлению «из города» была указана от ул. Тухачевского до ул. Авроры. Заторы имелись и на ул. 22-го Партъсезда от ул. Победы до Заводского шоссе и местами на пр. Кирова.
Затруднено движение также было на Московском шоссе от 18 км до Красноглинского шоссе.
При этом мест ДТП на карте города было относительно немного. В частности одна авария обозначена на ул. Водников, одна на ул. Советской Армии, две на ул. Авроры в районе автовокзала, одна на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с ул. 22-го Партсъезда, одна на пересечении улиц Победы и Краснодонской и одна на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой. При этом данных о ДТП с тяжкими последствиями не поступало.
Судя по всему, на дорожную ситуацию повлиял снегопад.
Волга Ньюс: последние новости
В Сызрани полицейские выясняют обстоятельства гибели трех телят под поездом На дороге Похвистнево — Клявлино водитель съехал в кювет из-за плохого самочувствия В Сызрани из-за сломавшихся барьеров на жд-переезде на час было ограничено движение транспорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН150
Британский МИД анонсировал ответ155
В Госдуме оценили заявление Порошенко41
Сенатор объяснил закрытие Британского совета68
Фанаты с трудом узнали Пугачеву32
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение