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Начинающий водитель «Жигулей» протаранил иномарку в Балахнинском районе
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Начинающий водитель «Жигулей» протаранил иномарку в Балахнинском районе 

Newsroom24 21 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в восемь часов вечера 15 марта на 353 километре автодороги Шопша — Иваново — Нижний Новгород. Мужчина 1998 г.р. (водительский стаж один год), управляя автомобилем «ВАЗ-21104», не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан».
В результате пострадал сам виновник ДТП. Он получил ушибы и ссадины. Медпомощь была оказана ему на месте происшествия.
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