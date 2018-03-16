Начинающий водитель «Жигулей» протаранил иномарку в Балахнинском районе

Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в восемь часов вечера 15 марта на 353 километре автодороги Шопша — Иваново — Нижний Новгород. Мужчина 1998 г.р. (водительский стаж один год), управляя автомобилем «ВАЗ-21104», не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан».

В результате пострадал сам виновник ДТП. Он получил ушибы и ссадины. Медпомощь была оказана ему на месте происшествия.