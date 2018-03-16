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Съезд с ул. Библиотечная на трассу М11 «Москва-Санкт-Петербург» в сторону столицы открыт
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Съезд с ул. Библиотечная на трассу М11 «Москва-Санкт-Петербург» в сторону столицы открыт 

Агентство «Москва» 21 час назад
Съезд с ул. Библиотечная на скоростную дорогу М11 «Москва-Санкт-Петербург» в сторону столицы открыт, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК).
«16 марта открылся съезд с ул. Библиотечная на скоростную дорогу М11 «Москва-Санкт-Петербург» в сторону Москвы. Теперь жители Химок района Левобережный смогут быстро попадать на платную дорогу М11 и экономить время для доступа на МКАД в обе стороны, а также в сторону центра Москвы. При этом плата за использование дороги на этом участке не взимается», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что данный съезд был построен концессионером платной дороги, в настоящий момент продолжаются работы по соединению со следующей секцией М11 в районе Солнечногорска, а также строительство нового пропускного пункта к терминалам A, B и C аэропорта Шереметьево.
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