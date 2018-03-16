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Инспекторы ДПС догоняли пьяного лихача на Сердобольской улице
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Инспекторы ДПС догоняли пьяного лихача на Сердобольской улице 

АиФ Санкт-Петербург 20 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Северной столице инспекторы ДПС ловили пьяного лихача на внедорожнике Great Wall, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Нарушителя правил дорожного движения заметили около 03.00 16 марта на пересечении 2-й Березовой и Большой аллей. Водитель не стал останавливаться по требования стражей порядка, и сразу два наряда ГИБДД начали преследование иномарки.
Уходя от погони, нарушитель протаранил перегородившую ему путь служебную машину. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать дерзкого водителя у дома №7 по Сердобольской улице.
Оказалось, что за рулем автомобиля находился 25-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении лихача составлен административный протокол. По факту ДТП со служебной машиной ведется проверка.
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