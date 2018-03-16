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Число аварий на переездах МЖД увеличилось вдвое за первые два месяца 2018 года
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Число аварий на переездах МЖД увеличилось вдвое за первые два месяца 2018 года 

РИАМО 21 час назад
В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
«Так, в 2018 году произошло 10 происшествий (за аналогичный период 2017 года — пять происшествий). В результате пострадали 11 человек, из которых шесть погибли (в 2017 году — семь человек, из них смертельно — пять). Все пострадавшие — водители и пассажиры автотранспорта», — говорится в сообщении.
Большинство происшествий произошло с пассажирскими и пригородными поездами. Незаконно выезжая на пути перед приближающимся поездом, автомобилисты подвергают опасности не только свои жизнь и здоровье, но и пассажиров поездов и локомотивных бригад.
«Для профилактики ДТП на переездах проводится комплексная работа: техническое обслуживание и модернизация переездов, других инфраструктурных объектов, профилактические мероприятия с водителями», — уточняется в сообщении.
В январе-феврале железнодорожники провели акцию «Внимание, переезд!», в рамках которой организовали внеплановое обследование всех железнодорожных переездов, посетили 31 автопредприятие и проинструктировали почти 2,5 тысячи водителей. В адрес региональных администраций, подразделений ГИБДД, автотранспортных предприятий было направлено более 620 писем с просьбой обратить внимание на проблему безопасности движения в местах пересечения автомобильных и железных дорог.
Совместно с сотрудниками ГИБДД был проведен 161 рейд на переездах, во время которых зафиксировано 131 нарушение водителями правил при пересечении путей.
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