Владельца пилорамы насмерть завалило бревнами в Ветлужском районе 

48-летний бизнесмен погиб в результате несчастного случая на своем лесоперерабатывающем предприятии. Трагический инцидент произошел 15 марта в Ветлужском районе, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По предварительным данным, вечером 15 марта индивидуальный предприниматель, находясь на территории своей пилорамы, проверял качества поступившего леса и забрался на бревна, уложенные в штабель. Одна из опор, удерживающих лесоматериал, слетела, и мужчину завалило покатившимися вниз бревнами. Он скончался на месте.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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