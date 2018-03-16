Владельца пилорамы насмерть завалило бревнами в Ветлужском районе

По предварительным данным, вечером 15 марта индивидуальный предприниматель, находясь на территории своей пилорамы, проверял качества поступившего леса и забрался на бревна, уложенные в штабель. Одна из опор, удерживающих лесоматериал, слетела, и мужчину завалило покатившимися вниз бревнами. Он скончался на месте.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, упавшее дерево проломило череп трактористу в Починковском районе.