Ещё
Владельца пилорамы насмерть завалило бревнами в Ветлужском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владельца пилорамы насмерть завалило бревнами в Ветлужском районе 

В городе N 21 час назад
Фото: В городе N
48-летний бизнесмен погиб в результате несчастного случая на своем лесоперерабатывающем предприятии. Трагический инцидент произошел 15 марта в Ветлужском районе, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
По предварительным данным, вечером 15 марта индивидуальный предприниматель, находясь на территории своей пилорамы, проверял качества поступившего леса и забрался на бревна, уложенные в штабель. Одна из опор, удерживающих лесоматериал, слетела, и мужчину завалило покатившимися вниз бревнами. Он скончался на месте.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, упавшее дерево проломило череп трактористу в Починковском районе.
В городе N: последние новости
Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде На Нижне-Волжской набережной введут ограничения для транспорта 88-летний пенсионер угодил под колеса иномарки в Советском районе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ159
Украина пожаловалась в ООН150
В Госдуме оценили заявление Порошенко43
Сенатор объяснил закрытие Британского совета69
Фанаты с трудом узнали Пугачеву33
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение