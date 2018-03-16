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Ищите автомобиль для всей семьи?
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Ищите автомобиль для всей семьи? 

Wroom.ru 21 час назад
Фото: Wroom.ru
Воспользуйтесь возможностью приобрести любой автомобиль LADA для своей семьи с выгодой от 10% от стоимости по государственной программе «Семейный автомобиль»*.
Льготный автокредит может быть выдан без первоначального взноса, а также в счет приобретения страховки.
Условия программы «Семейный автомобиль»:
у вас двое и больше несовершеннолетних детей. В банк необходимо предоставить паспорт, куда вписаны дети или их свидетельства о рождении; наличие действующих водительских прав; отсутствие других автокредитов в течение 2018 года.
Звоните прямо сейчас, чтобы узнать все подробности акции у наших менеджеров по телефону:
+7 (495) 778-98-50  Ждём вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:
МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1.
МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3.
МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3.
МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8.
*Акция действует до 31.03.2018
** Банки партнеры: ВТБ24, СЕТЕЛЕМ Банк, СОВКОМБАНК, РУСФИНАНС БАНК
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